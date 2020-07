Zoom będzie miał konkurencję. Zaangażował się najbogatszy Hindus

Indyjska firma Jio Platforms uruchamia nowy program do wideokonferencji. W tworzenie tej aplikacji zaangażował się Mukesh Ambani, najbogatszy człowiek w Indiach - podaje rp.pl.

Firma Jio Platforms, która pozyskała 15,2 mld dolarów funduszy na rozwój, uruchomiła platformę komunikacyjną JioMeet, która ma być alternatywą dla Zooma. W firmę inwestuje m.in. Intel Corp. wykładając 253,5 mln dolarów. Wśród inwestorów indyjskiej firmy są też Facebook (niespełna 10 proc. udziałów) i kilka funduszy inwestycyjnych z USA, Arabii Saudyjskiej. Większościowym udziałowcem (74.91 proc.) jest Reliance Industries, należące do Mukeszha Ambaniego, najbogatszego obywatela Indii.

Oba programy wyglądają niemal identycznie, jeśli chodzi o interfejs. Jednak JioMeet jest całkowicie darmowy, a w rozmowie może wziąć udział do 100 osób. Indyjska platforma zapewnia, że rozmowa może trwać do 24 godzin z wykorzystaniem rozdzielczości HD 720p. Dodatkowo w aplikacji dostępna jest opcja obsługi wielu kont, a także poczekalnia, dzięki której zapraszający może zdecydować czy kogoś wpuścić lub nie do konwersacji - przytacza rp.pl