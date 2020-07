Fuzja Orlenu z Lotosem coraz bliżej! KE daje zielone światło

KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen nieco ponad trzy miesiące temu. Wynikało to z obaw, że połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinacją ropy naftowej, może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.

Prezes Daniel Obajtek poinformował o zgodzie KE na przejęcie Grupy Lotos / autor: twitter.com

Mamy zgodę komisji europejskiej na połączenie! Tak naprawdę ten proces był już w głowie w 89 roku. Nikt nie miał tyle determinacji, co my. Serdecznie dziękuję panu premierowi Morawieckiemu. To proces gospodarczo-biznesowy, ale również polityczny. Bardzo dziękuję panie premierze. Bardzo dziękuję ministrowi Jackowi Saisinowi za zaangażowanie. Chciałbym podziękować pani premier Jadwidze Emilewicz za zaangażowanie. To jedyna fuzja w tym regionie o takiej koncentracji. Dlatego ten proces nie był łatwy. Nie możemy patrzeć tylko z punktu widzenia Polski. Teraz wszystkie rafinerie… również dwie rafinerie posiadamy w Czechach. Na początku tej drogi mówiono mi nie przeprowadzisz tego procesu. Nie dasz rady. Próbowaliśmy 22 lata. No ale cóż, dzięki zaagnażowaniu premiera i wiceprermiera udało się - mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

To masa analiz, masa ekspertyz, udowadnianie Komisji Europpejskiej naszych racji. Ale to był proces konieczny do realizacji. Nie ma w Polsce miejsca na dwa takie koncerny. Musimy się szybko rozwijać, nie możemy się dublować. To bardzo ważna rzecz, bo to powoduje naszą stabilność - dodaje.