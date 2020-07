Huawei od nowego roku ma zniknąć z brytyjskiej sieci 5G

Huawei, chiński lider w technologii 5G ma zakaz dostarczania nowego sprzętu do brytyjskich sieci 5G. Z końcem roku nowe urządzenia tej firmy nie będą mogły już być wykorzystywane w budowie sieci szerokopasmowej – taką decyzję podjął dzisiaj rząd Borisa Johnsona

Rada Bezpieczeństwa Narodowego uznała również, że używany obecnie sprzęt firmy Huawei musi zostać usunięty z sieci 5G do 2027 r.. Harmonogram ten jest nieco wolniejszy niż żądali tego niektórzy posłowie.

Ministrowie i szefowie służb bezpieczeństwa którzy brali udział w posiedzeniu rządu doszli do wniosku, że kolejne amerykańskie sankcje wobec Huawei wprowadzone w maju oznaczają, że sprzętowi od tej firmy nie można już ufać. W związku z tym, nie może być on używany do budowy nowej brytyjskiej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wprowadzony zakaz używania sprzętu od chińskiego potentata może, zdaniem ekspertów, doprowadzić do opóźnienia wdrożenie sieci 5G w Wielkiej Brytanii o dwa lata i zwiększyć koszty o setki milionów funtów. Brytyjscy operatorzy szerokopasmowego internetu będą mieli dwa lata na „przejście” z zakupionego sprzętu Huawei. Zestawy chińskiej firmy używane w sieciach 2G, 3G i 4G są uważane za bezpieczne i nie trzeba go usuwać.

Podjęcie przez Brytyjczyków decyzji w sprawie zakazu dla Huawei w powstającej sieci 5G, to zwycięstwo administracji Donalda Trumpa. USA od miesięcy nalegało, by Johnson wyrzucił Huawei z Wielkiej Brytanii ze względów bezpieczeństwa.

Finacial Times/ mk

CZYTAJ TAKŻE: USA: Huawei i ZTE zagrożeniem dla kraju