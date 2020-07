Apple zapłaciło Samsungowi prawie miliard dolarów. Za karę

Apple zostało zmuszone do zapłaty 950 milionów dolarów Samsungowi

Samsung dostarcza Apple’owi ekrany OLED, które wykorzystywane są w iPhone’ach. Spadający popyt na telefony spowodował redukcję zamówień. To z kolei wywołało straty finansowa dla południowokoreańskiej grupy. W efekcie Apple musiało zapłacić kary umowne.

W ostatnim kwartale 2019 r. z podobnego powodu Apple musiał zapłacić Samsungowi ok. 683 mln dol. odszkodowania.

W Apple’a mocno uderzyła pandemia koronawirusa. Firma została zmuszona do zamknięcia punktów sprzedażowych nie tylko w USA, ale i w wielu krajach na świecie. To zdecydowało się na zdecydowanie niższe przychody. Według dokumentacji w tym segmencie zmalały rok do roku z 31,1 do 29 mld dol.

Wirtualne Media/KG