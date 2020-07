Eksperci: Nie można bagatelizować przeciwników 5G

Przeciwnicy 5G organizują się w społecznościach, przez internatów nazywanych „foliarzami”. Eksperci zaznaczają, że choć są powszechnie wyśmiewani, to nie można bagatelizować ich działalności

Gazetki o 5G „Świadomy Polak”, zaczęły pojawiać się na polskich osiedlach. Zawierają one przykładowo zdjęcie dziecka po chemioterapii z podpisem ” Największy eksperyment w Polsce od 1940 roku. Nie pozwól, by twoje dziecko w nim uczestniczyło”. Poprzez informacje z gazetki, można dotrzeć na kanał YouTube i internetową stronę, która zawiera jeszcze więcej teorii spiskowych. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Jacek Malkowski zaznacza, że jest to tradycyjna próba wyłudzenia pieniędzy od naiwnych osób.

Naukowcy w ostatnim czasie potwierdzili, że prawdopodobieństwo negatywnego wpływu 5G na zdrowie jest bliskie zeru. Polski Urząd Komunikacji Elektronicznej stwierdził, że ryzyko zachorowania na nowotwór jest większe od spożywania czerwonego mięsa czy picie gorącej kawy, niż od fal 5G.

biznesinfo.pl, ep