NFOŚiGW przejmie zadania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o biopaliwach przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz przejęcie jego zadań przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z nowymi przepisami, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu zostanie zlikwidowany. Jego funkcję przejmie NFOŚiGW. W miejsce FNT działać miałoby tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚiGW.

W trakcie prac nad nowelizacją, zostały wprowadzone do niej poprawki ws. dwóch zagadnień. Pierwsze dotyczyło ułatwień w uzyskiwaniu zaświadczeń o odpowiednich niskich dochodach, uprawniających do podwyższonego dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Drugie, dotyczyło zmiany ustawy o rynku pracy, które przesuwa z 1 października 2020 r. na 2021 r. termin rozpoczęcia poboru tzw. opłaty mocowej od odbiorców energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą, przychodami zobowiązania wieloletniego FNT, a więc przychodami także NFOŚiGW, mają być środki, które zostały zgromadzone na rachunku FNT na dzień jego likwidacji, a także przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł.

Resort klimatu poinformował, że 580 mln zł było w FNT na 17 lipca 2020 r., a do końca września bieżącego roku powinno znaleźć się tam ok. 610 mln zł, co trafi do Narodowego Funduszu. Według planu finansowego na przyszły rok, ma być to 414 mln zł w ramach stałych wpływów, które przewidziane są ustawą. Na koniec 2021 r. w funudusz ma się znaleźć 1 mld zł odejmując to, co NFOŚiGW wyda, głównie na rozwój infrastruktury ładowania i dofinansowania transportu zbiorowego.

Ustawowe źródła to zastępcza opłata, której część ma trafić do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, a także 15 proc. wpływów z tytułu emisyjnej opłaty. To również środki, które są przekazywane przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność.

W nowelizacji zostały określone dodatkowo nowe zasady podziału wpływów z opłaty emisyjnej. W 95 proc. ma ona stanowić przychód NFOŚiGW, z czego 80 proc. to przychód zobowiązania wieloletniego „przeciwdziałanie emosjom”, a w 15 proc. to przychód zobowiązania wieloletniego FNT. Pozostałe 5 proc. ma stanowić przychód Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

PAP, ep