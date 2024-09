Dodatek dopełniający. "Manipulują społeczeństwem"

Uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o rencie socjalnej, to nie renta socjalna, tylko dodatek dopełniający z którego skorzysta tylko jedna trzecia osób pobierających rentę socjalną - podkreśliły w piątek posłanki PiS. Według nich, PO manipuluje społeczeństwem.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona wypłatę dodatku dopełniającego 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek ma być wypłacony w maju 2025 r. z wyrównaniem od stycznia.

Posłanka PiS Urszula Rusecka podkreśliła w piątek na konferencji prasowej że , przyjęta w piątek ustawą „koalicja 13 grudnia wykluczyła ok. 200 tys. osób pobierających rentę socjalną, co stanowi 2/3 tych osób”.

Tylko 1/3 osób z niepełnosprawnościami skorzysta z tej podwyżki - dodała.

Zdaniem Ruseckiej, „jest to niegodne”.

Nie można w kampanii wyborczej obiecywać i mówić o stu konkretach, że ustawa o rencie socjalnej zostanie uchwalona, a potem uchwalać ustawę kadłubkową, która dzieli osoby pobierające rentę socjalną. Temu się sprzeciwiamy. Chcemy jasno i wyraźnie podkreślić, że nie można w taki sposób dzisiaj ogłaszać, że oto została przyjęta ustawa z projektu obywatelskiego o podniesieniu renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia” - powiedziała posłanka PiS.

Renta socjalne w tej samej wysokości

Wskazała na konkret czterdziesty pierwszy z zaprezentowanej przez premiera deklaracji na sto dni rządów, który mówi o projekcie ustawy podwyższającym rentę socjalną do wysokości minimalnego wynagrodzenia. „Dlatego nie jest to renta socjalna, tylko dodatek dopełniający. Renta socjalna pozostaje na tej samej wysokości, którą obecnie opublikowano w GUS-ie i ZUS-ie. To jest około 1700 zł. Dodatek dopełniający został wpisany w kwocie 2520 zł” - zaznaczyła Kulpa.

Manipulowanie społeczeństwem

Według niej, z całą pewnością nie jest to sukces PO, tylko manipulowanie społeczeństwem.

Nowe świadczenie to wynik prac podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek dopełniający

Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 lat albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

