Na Podkarpaciu powstaną nowe stacje tankowania wodorem

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże 20 mln zł dotacji na budowę dwóch nowych stacji tankowania wodorem. Pieniądze trafią do spółki Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która zamierza postawić te stacje w Rzeszowie i Nowej Sarzynie na Podkarpaciu.

Całkowity koszt inwestycji sięga 68 mln zł. Wspomniana spółka wybuduje dwie ogólnodostępne stacje wodorowe w ramach programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2025 roku.

„Chcemy, żeby w całym kraju powstawały kolejne stacje wodorowe. Wspieranie infrastruktury tankowania wodoru dla Narodowego Funduszu jest niezwykle ważne, dzięki tej inwestycji sposób przemieszczania się będzie bardziej ekologiczny. Nowo powstające stacje wodorowe są ogromnym ułatwieniem dla organizacji wodorowego transportu, a dodatkowo są bardzo innowacyjnym projektem. Co najważniejsze, stacje które powstaną dzięki dzisiejszej umowie będą ogólnodostępne, każdy będzie mógł z nich skorzystać” – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

W Nowej Sarzynie powstanie ogólnodostępna stacja z dwoma punktami tankowania wodoru, a w Rzeszowie stacja będzie miała jeden taki punkt. Wodór, dostarczany do stacji, będzie produkowany przez Polenergię z wykorzystaniem własnych odnawialnych źródeł energii.

W Polsce liderem, rozwijającym infrastrukturę tankowania wodorem, jest Grupa Orlen. W swojej strategii wodorowej do 2030 r., koncern zamierza postawić w Europie Centralnej ponad 100 stacji tankowania tym paliwem dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego (w Polsce takich stacji będzie ok. 57, w Czechach 28, a na Słowacji 26). Dostawy wodoru – jak wynika ze strategii - będą możliwe dzięki wybudowaniu do 2030 roku europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Do 2030 roku Grupa ORLEN na inwestycje w wodór przeznaczy ok. 7,4 mld zł.

Czytaj także: Duka może zapłacić gigantyczną karę

rb