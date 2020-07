Ustawa o udzieleniu pomocy dla firm podpisana

Budżet państwa rocznie przez 10 lat przeznaczy 120 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w skutek pandemii koronawirusa

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o udzieleniu pomocy publicznej dla firm. W rządowym programie „Polityka nowej szansy”, został określony system pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach. Ma on przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że oprócz wsparcia pieniężnego, firmy będą mogły także uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Nowe rozwiązania są przede wszystkim adresowane do firm, które stanęły wobec groźby likwidacji lub są w trakcie postępowania upadłościowego. Pomoc będzie mogła zostać skierowana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie ma trafić do sektora MŚP oraz dużych firm.

Pomoc przyjmie formę krótkookresowej pożyczki, a jej wysokość będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Będzie ona udzielana na okres sześciu miesięcy. Przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres spłaty do osiemnastu miesięcy, w przypadku gdy okres lub wysokość pomocy okaże się niewystarczająca.

Duże firmy, będą mogły ubiegać się o dodatkowa pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Ma to pomóc w zachowaniu przez przedsiębiorcę płynności do czasu opracowania planu restrukturyzacji czy przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że jeśli firma będzie w stanie kontynuować swoją działalność, będzie zobligowana do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Zgodnie z ustawą, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie przyznawane na okres do 18 miesięcy. Będą mogły skorzystać z niego firmy, które, choć są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, to potrzebują wsparcia płynności finansowej, by proces był skuteczny. Jak podano, forma pomocy jest skierowana do mikro, małych i średnich firm jedynie w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, pomoc na restrukturyzację będzie także przeznaczona dla tych przedsiębiorców, którzy sami nie udźwignęliby restrukturyzacji, a opracowali jej plan. Jego koszty mogą zostać sfinansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Operatorem „Polityki Nowej Szansy” jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Będzie decydowała o środkach, akceptowała plany restrukturyzacyjne oraz pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.

PAP,ep