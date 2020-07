PeoPay KIDS dostępne w Huawei AppGallery

Tuż po PeoPay, także PeoPay KIDS dołączył do Huawei AppGallery. Obie aplikacje Banku Pekao można już pobrać ze sklepu na urządzenia Huawei, korzystające z Google Mobile Services. Docelowo, zostaną one zintegrowane z własnym ekosystemem marki, Huawei Mobile Services, dzięki czemu będzie można z nich korzystać również na najnowszych smartfonach i tabletach Huawei opartych o HMS

PeoPay KIDS opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku 6-13 lat i ich edukacji finansowej pod kontrolą rodziców. Za pomocą aplikacji dziecko może oszczędzać na swoje wymarzone cele w wirtualnych skarbonkach. Ma też m.in. możliwość doładowania telefonu na kartę czy zrealizowania przelewu (po akceptacji mamy lub taty). W pakiecie dostaje ponadto swoją pierwszą kartę do płacenia w sklepach lub do wypłaty z bankomatów. Limitami i dostępnymi funkcjami również zarządza opiekun - w Panelu Rodzica.

W Banku Pekao konsekwentnie stawiamy na innowacyjne cyfrowe rozwiązania. Chcemy, aby były one łatwo dostępne dla wszystkich naszych klientów. PeoPay KIDS to już kolejna aplikacja, po PeoPay, dostępna w Huawei AppGalery. Dzięki temu z naszych usług w kanałach zdalnych będą mogły korzystać całe rodziny, również coraz szersze grono użytkowników urządzeń Huawei – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor innowacji i płatności w Banku Pekao S.A.

Dodatkowo, użytkownicy smartfonów i tabletów Huawei mogą skorzystać z promocji Banku Pekao, która umożliwia otrzymanie nawet 250 zł premii i 2 proc. na koncie oszczędnościowym.

Pierwsze 100 zł klienci dostaną za całkowicie zdalne – za pomocą selfie – założenie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium. Kolejne 100 zł zostanie dopisane do rachunku za skuteczne polecenie konta w ramach programu Polecam Przekorzystnie. W nowej promocji bank przygotował również bonus dla najmłodszych. Dzieci w wieku 6-12 lat mogą otrzymać 50 zł w postaci kieszonkowego na start. Wystarczy, że rodzic założy swojemu dziecku pakiet PeoPay KIDS – Konto Przekorzystne dla młodych, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację mobilną PeoPay KIDS.

Pekao proponuje również atrakcyjne oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych rodziców i dzieci. Przez pierwsze cztery miesiące nowi klienci mogą liczyć na 2 proc. w skali roku do 20 000 zł na Koncie Oszczędnościowym, na 1,5 proc. w skali roku do 100 000 zł na Koncie Oszczędnościowym Premium oraz 2 proc. w skali roku do 3000 zł na rachunku Mój Skarb, w ramach pakietu PeoPay KIDS.

W Huawei AppGallery znajduje się już blisko 1000 polskich aplikacji. Każdego miesiąca korzysta z niego ponad 390 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą też takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy.

mat. pras./ mk

