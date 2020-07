Polacy coraz częściej decydują się na rowery

4 proc. Polaków kupiło rower w czasie pandemii, a 18 proc. rozważa jego zakup w najbliższym czasie, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego (PSR). Wykazało ono też m.in., że 45 proc. Polaków zamierza korzystać z roweru podczas wakacyjnego urlopu, a co piąty rowerzysta jeździ obecnie więcej niż przed rokiem

„Fakt, że Polacy wybierają rower potwierdzają najnowsze badania. Wynika z nich, że 4% respondentów kupiło rower w czasie pandemii, a 18 proc. rozważa zakup w najbliższym czasie” - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Jazda na rowerze to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu - nie wiąże się z jakimikolwiek zanieczyszczeniami powietrza, nie generuje dwutlenku węgla. Dzięki dobrze przygotowanej i wciąż rozwijanej infrastrukturze, rower jest także szybki, bezpieczny i pozwala uniknąć zakorkowanych ulic miast. Z przeprowadzonego na zlecenie PSR badania wynika, że aż 41 proc. Polaków korzysta z jednośladu, ograniczając podróżowanie innymi środkami transportu. Rezygnujemy głównie z komunikacji miejskiej, taksówek oraz samochodów. Ponadto Polacy częściej wsiadają na rowery - aż 24 proc. z nich deklaruje, że jeździ więcej niż w poprzednim roku - czytamy dalej.

PSR zauważa, że rower to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, bardzo popularny wśród milionów Polaków. Badania wykazały, że 45% z nas zamierza spędzić wakacje z rowerem.

Dziś, w dobie pandemii i zagrożeń związanych z zanieczyszczonym powietrzem i nadmierną produkcją dwutlenku węgla, poszukujemy środków komunikacji odpowiadających na potrzeby naszych czasów. Najnowsze badania pokazują, że rower jest najlepszym rozwiązaniem. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca jednoślad, jako bezpieczny środek transportu. Zdaniem WHO umożliwia on utrzymanie odpowiedniego dystansu, a tym samym wpływa na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa - podkreśla organizacja.

Również władze samorządowe dostrzegają potencjał, jaki wiąże się z przechodzeniem mieszkańców miast na rowery. Więcej rowerzystów to mniej samochodów, mniej spalin i mniejsze korki. Dlatego coraz więcej inwestuje się w rozwój infrastruktury rowerowej. Lepsza infrastruktura to szybsza i bezpieczniejsza podróż, wskazuje PSR.

Przeprowadzone w lipcu badanie jest częścią „Rowerowej Rewolucji” - kampanii organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe. Głównym celem inicjatywy jest jeszcze większa popularyzacja roweru.

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe to organizacja, która zrzesza przedstawicieli polskich producentów oraz importerów rowerów i części rowerowych, przedstawicieli hurtowni i sklepów rowerowych, a także mediów branżowych.

ISBnews/KG