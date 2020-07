Nowelizacja kodeksu spółek handlowych do końca roku

Na czwarty kwartał 2020 r. zaplanowano finał prac nad przygotowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt nowelizacji znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Autorzy nowelizacji oznajmili, że proponowana nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych skupia się na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego.

Według twórców projektu prawa holdingowego, reguluje ono relacje prywatno-prawne pomiędzy dominującą spółką i jej spółkami zależnymi, w sposób, który uwzględnia interes wierzycieli, członków organów i drobnych wspólników - zwłaszcza spółki zależnej.

Kolejną zasadniczą częścią projektowanej nowelizacji stanowi próba zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej – z pojmowania jej jako organu czysto kontrolnego w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, mającym dostęp do informacji oraz do realnych instrumentów nadzoru – jest istotnym krokiem w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa spółek, jak i ich otoczenia - napisano.

Jak podano, zasadniczą częścią projektowanej nowelizacji stanowi próba zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej - z pojmowania jej jako organu czysto kontrolnego w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, który posiada dostęp do informacji oraz realnych instrumentów nadzoru. Jak zaznaczono, to istotny krok w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa spółek, jak ich otoczenia.

Projektowana regulacja tworzy warunki prawne przyczyniające się do wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze, które to organy mając realny dostęp do wszelkich rzetelnych i kompletnych informacji odnoszących się do spółki będą mogły w profesjonalny sposób pozostawać adekwatnym partnerem do dyskusji z zarządem - podano