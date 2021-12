Będzie pozew przeciw Nielsenowi? Ważne spotkanie

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Jacka Kurskiego z Wicepremierem Jackiem Sasinem - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dodano, że spotkanie rozpoczęło proces konsultacji dotyczących przygotowania pozwu TVP S.A. przeciwko AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o.

W czwartek wieczorem na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych zamieszczony został wspólny komunikat Telewizji Polskiej S.A. i Ministerstwa Aktywów Państwowych.

28 grudnia 2021 roku w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie Prezesa Telewizji Polskiej S.A. Jacka Kurskiego z Wicepremierem Jackiem Sasinem — czytamy w komunikacie.

Spotkanie to rozpoczęło proces konsultacji dotyczących przygotowania pozwu TVP S.A. przeciwko AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o., którego wniesienie Telewizja Polska rozważa w związku z nierzetelnym, w ocenie nadawcy publicznego, prowadzeniem pomiaru oglądalności programów telewizyjnych, skutkującym znacznymi, wielomilionowymi stratami związanymi z nieuzyskaniem należnego przychodu. Zgodzono się co do tego, że ze względu na szacowaną wysoką wartość przedmiotu sporu, TVP S.A. reprezentowana musiałaby być przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej — dodano.

wPolityce.pl/ as/