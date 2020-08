Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim

150 najpiękniejszych polskich koni startuje w 42. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, który w piątek rozpoczął się w stadninie w Janowie Podlaskim (Lubelskie). W niedzielę na 51. aukcji Pride of Poland licytowane będą 22 araby.

Na czempionatowe pokazy zapisano w tym roku rekordową liczbę 150 koni należących do 40 właścicieli.

Narodowy pokaz w tym roku jest największym, nigdy dotychczas nie było na nim tyle koni, co oczywiście cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy to, że jest tyle prywatnych koni – na 150 zgłoszonych koni do pokazu aż 90 to są konie prywatnych hodowców. To jest bardzo cenne” - powiedział Tomasz Chalimoniuk prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, który jest organizatorem imprezy.