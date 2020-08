Aż 97,4 mln transakcji BLIK-iem w II kw. 2020 r.

Polski Standard Płatności (PSP) – operator BLIK odnotował w drugim kwartale 2020 roku wzrost liczby transakcji wykonanych BLIK-iem do 97,4 mln. W tym samym okresie rok wcześniej było ich 50 mln. Najpopularniejszym kanałem pozostają nadal płatności w internecie. Ich liczba wzrosła do 73 mln, to ponad dwa razy tyle co w II kw. 2019.

W drugim kwartale użytkownicy BLIK-a zrealizowali o ponad 7 mln transakcji więcej niż w całym 2018 r. Tradycyjnie najwięcej transakcji realizowanych było w internecie i było ich aż 73 mln i jest to 110 proc. więcej niż rok temu i o 27 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Ten wzrost kw/kw jest w naszej ocenie rekordowy - powiedział Dariusz Mazurkiewicz prezes PSP.

Dodał, że pandemia przeniosła handel do sieci, a tam BLIK jest metodą płatności pierwszego wyboru z uwagi na szybkość, wygodę i bezpieczeństwo płatności.

Mazurkiewicz wskazał, że użytkownicy zrealizowali w II kw. aż 10,6 mln przelewów na numer telefonu BLIK co oznacza wzrost o 47 proc. kw/kw i o blisko 200 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła o 20 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem i było ich 8,4 mln (to 68 proc. więcej r/r).

Odchodzenie od obrotu gotówkowego w czasie pandemii widać również po spadku liczby wypłat z bankomatów. Takich transakcji było 5,5 mln, czyli o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak wartość samych wypłat jest większa - dodał Mazurkiewicz.

Z danych PSP wynika, że pojedyncza wypłata z bankomatu wyniosła średnio 570 zł (w stosunku do 516 zł w pierwszych trzech miesiącach roku). Użytkownicy wypłacali pieniądze rzadziej, ale pobierali wyższe kwoty. Łączna wartość wszystkich transakcji BLIK-iem w kwietniu, maju i czerwcu to ponad 13 miliardów zł, czyli o 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale.

Średnia liczba transakcji dziennie w drugim kwartale przekroczyła milion, a rekordowego dla kwartału dnia było ich ponad milion trzysta (1327 tys.). W porównaniu do pierwszego kwartału roku wzrosła średnia kwota transakcji i wynosiła 135 zł (o 5 zł więcej niż w poprzednim kwartale).

Na koniec drugiego kwartału z BLIK-a korzystało aktywnie 5,42 mln osób co oznacza wzrost o 67 proc. r/r. Już w I kwartale ten wzrost był znaczący - podkreślił prezes.

Według niego, BLIK jest najszybciej rosnącym instrumentem płatniczym w Polsce na co wskazują najnowsze badania Kantar.

W ciągu roku liczba osób, które deklarują korzystanie z BLIK-a wzrosła o 9 pkt proc. do poziomu 28 proc.. BLIK jest także bardzo chętnie polecanym sposobem płatności. Skłonność do polecania usługi przez jej użytkowników (wskaźnik NPS) dla BLIK-a kształtuje się na poziomie 57 pkt, a dla rynku bankowego w Polsce w drugim kwartale średnia to zaledwie 18 pkt. Jest to rekordowy poziom i BLIK jest najchętniej polecanym rozwiązaniem - dodał prezes.

Dodał, że w przyszłym tygodniu PSP poinformuje o kolejnym banku, który będzie oferował BLIK-a.

Jeżeli chodzi o płatności zbliżeniowe BLIK-a to pracujemy nad tym. Projekt jest bardzo zaawansowany i banki same będą o tym sukcesywnie informować o wdrożeniach - zapowiedział także Mazurkiewicz.

Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIK-a mogą korzystać również klienci Getin Banku, BGŻ BNP Paribas, Inteligo, Raiffeisen Banku, Credit Agricole, Orange Finanse i T-Mobile Usługi Finansowe.

ISBnews/ mk

CZYTAJ TAKŻE: BLIK rośnie. Zanotował najlepszy kwartał w historii