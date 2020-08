Tej sieci niestraszna pandemia. Zysk rośnie jak na drożdżach

Zysk netto sieci supermarketów Dino wyniósł w drugim kwartale 148 mln zł i był o 40 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Od kwietnia do czerwca powstało 68 nowych sklepów.

W całym pierwszym półroczu 2020 roku zysk netto sieci wyniósł prawie 252 mln zł i był 46 proc. wyższy niż rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przychody Dino w drugim kwartale wyniosły 2,4 mld zł i były o 27 proc. wyższe niż w analogicznym kwartale rok temu. Natomiast w całym pierwszym półroczu przychody wzrosły o 34 proc. do prawie 4,7 mld zł.

„Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL)” – czytamy w raporcie. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w półroczu o 13,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, natomiast w drugim kwartale o 7,8 proc.