Rekordowy zysk netto Alior Banku

Alior Bank po raz kolejny prezentuje rekordowe wyniki finansowe. W II kwartale 2023 r. wypracował przychody na poziomie 1,385 mld zł, co stanowi wzrost o 15 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 506 mln zł i był o 290 mln zł wyższy niż w II kwartale poprzedniego roku (wzrost o ponad 130 proc.).

Zysk netto za I półrocze wyniósł 872 mln zł, co oznacza wzrost o 126 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Bank utrzymuje także bezpieczną pozycję kapitałową oraz płynnościową, ze współczynnikiem TIER 1 na poziomie ponad 14 proc.

Potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji banku, w szczególności w zakresie konsekwentnej poprawy jakości portfela kredytowego i zarządzania ryzykiem, jest także najwyższy w jego historii długoterminowy rating (BB+) przyznany przez agencję S&P.

–To kolejny bardzo dobry dla nas kwartał. Możemy ogłosić dwa rekordy: najwyższy w historii Alior Banku rating długoterminowy oraz najwyższy zysk netto. W pierwszym półroczu skutecznie realizowaliśmy też cele wynikające z naszej strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, co wpłynęło na poprawę efektywności oraz poziom stabilności. W obszarze klienta indywidualnego – mimo trudnego otoczenia – rozwijaliśmy ofertę oraz sprzedaż kluczowych produktów. Podobnie w segmencie klienta biznesowego – zrealizowaliśmy główne cele, czyli wzrost sprzedaży a przy tym poprawę jakości portfela kredytowego – podkreśla Grzegorz Olszewski, prezes arządu Alior Banku.

W II kw. br. Alior Bank odnotował wzrost rentowności wyrażony w ROE do niemal 28 proc. oraz znacząco poprawił marżę odsetkową netto (NIM) do 6,05 proc. W II kw. tego roku wskaźnik C/I (czyli kosztów do dochodów) wyniósł 35,3 proc. Alior Bank konsekwentnie poprawia także jakość portfela.

-W efekcie skutecznych, długofalowych działań podjętych w poprzednich latach w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego, poziom kosztów ryzyka CoR w II kwartale 2023 r. jest rekordowo niski i mieści się w średnioterminowym celu strategicznym Banku, który wynosi 1,6 proc. na koniec 2024 roku – dodaje Tomasz Miklas, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko.

Strategia rozwoju

Zgodnie z ogłoszoną w lutym tego roku strategią „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, jednym z najważniejszych celów Alior Banku jest budowanie cyfrowej głównej relacji z klientem. Systematycznie ulepszana jest też aplikacja Alior Mobile, w której pojawiły się nowe funkcjonalności i wciąż rozwijane są usługi pozabankowe.

Liczba opłat, których klienci dokonali w aplikacji za przejazdy autostradą i bilety komunikacji zbiorowej, wzrosła o 41 proc. r/r. i wynosi już 565 tys. Przybywa także samych użytkowników Alior Mobile. W drugim kwartale 2023 r. było ich 1,006 mln, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Zwiększa się także ich transakcyjność. W ostatnim kwartale za pośrednictwem aplikacji klienci indywidualni zlecili prawie 12 mln przelewów. Liczba transakcji BLIK wzrosła o 38 proc. i sięga już prawie 14 mln.

Ponadto bank systematycznie rozwija autorskie rozwiązanie Alior Pay, które pozwala w łatwy sposób odraczać transakcje wykonane na rachunku. Co istotne, korzystając z Alior Pay można odłożyć w czasie płatności dokonane w sklepach internetowych i stacjonarnych, wypłaty z bankomatów, a także przelewy z konta, np. płatności za rachunki.

Usługa ta jest regularnie doceniana przez ekspertów. Wartość odroczonych transakcji na koniec czerwca br. przekroczyła 8,3 mln zł. Od grudnia 2022 r., kiedy wdrożono Alior Pay, jest on sukcesywnie udostępniany kolejnym grupom odbiorców. Już po wakacjach o korzystanie z usługi będzie mógł wnioskować każdy klient, który posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Alior Banku.

Mat. pras.