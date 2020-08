UE i USA zawarły porozumienie ws. pakietu obniżek ceł

- Unia Europejska zawarła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie pakietu obniżek ceł, które mają przyczynić się do zwiększenia wzajemnej wymiany towarowej, poinformowała Komisja Europejska. Zaznaczono, że ma to być początek procesu obniżek.

To porozumienie korzystne dla obydwu stron będzie miało pozytywne skutki zarówno dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. Naszym celem jest, by ten pakiet obniżek taryf był początkiem procesu, który doprowadzi do dodatkowych porozumień”- oświadczyli we wspólnym stanowisku przedstawiciel USA ds. handlu zagranicznego Robert Lighthizer i unijny komisarz ds. handlu Phil Hogan.