Nowe przepisy o punktach ładowania. [Aktualna mapa stacji ładowania]

Ministerstwo Klimatu opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia regulującego minimalną moc przyłączeniową w nowych budynkach. Przewiduje ono, że wyniesie ona 1/5 lub 1/2 miejsc parkingowych razy 3,7 kW na miejsce.

Portla elektrowoz.pl podaje, że rozporządzenie dotyczy budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, w tym bloków, które będą powstawały od momentu wejścia rozporządzenia w życie. Ministerstwo Klimatu zakłada, że stanie się to w ciągu 14 dni od ogłoszenia, przy czym dokument znajduje się aktualnie na etapie opiniowania, więc do jego ogłoszenia zostały jeszcze co najmniej 2-3 miesiące.

Zgodnie z treścią projektu w budynkach użyteczności publicznej minimalna moc przyłączeniowa ma wynieść 20 procent wszystkich miejsc postojowych razy 3,7 kW, czyli dla 10 miejsc parkingowych będzie to 7,4 kW.

W budynkach mieszkalnych zapas mocy musi być wyższy. Ustawodawca przewidział, że minimalna moc przyłączeniowa ma wynieść aż 50 procent wszystkich miejsc postojowych razy 3,7 kW. Dla budynku z 10 miejscami parkingowymi będzie to zatem 18,5 kW, wylicza Ministerstwo Klimatu.

Rozporządzenie nie określa minimalnej liczby punktów ładowania. Może być to więc 5 punktów o mocy 3,7 kW każdy, ale może też być 1 punkt o mocy 18,5 kW (dla 10 miejsc parkingowych w ogóle).

Zakładana minimalna moc przyłączeniowa jest rozsądna. Jeśli bowiem przyjmiemy, że właściciel elektryka wraca z pracy około godziny 19.00 i wpina przewód do portu ładowania, to po 12 godzinach postoju uzupełni 44,4 kWh energii. Nawet po odjęciu 10 procent strat nadal mamy niemal 40 kWh energii do dyspozycji – ilość wystarczająca do przejechania 150-250 kilometrów.

Przy hybrydzie plug-in sytuacja jest już w ogóle komfortowa: nawet przy zwykłym gniazdku i mocy 2,3 kW dziesięć godzin wystarczy na uzupełnienie do pełna niemal każdej baterii znajdującej się na rynku. A 3,7 kW zaspokoi potrzeby modelu, nawet Mercedesa GLE 350e z baterią o pojemności ~29 (31,2) kWh.

Źródło: elektrowoz.pl/gr