Japoński partner KGHM zainteresował Buffetta

W inwestycjach Warrena Buffetta pojawił się polski wątek. Jego wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway kupił za 6 mld dol. akcje pięciu wielkich japońskich koncernów: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui i Sumitomo. Ten ostatni jest partnerem polskiego potentata miedziowego KGHM w Kopalnia Sierra Gorda

Kopalnia to wspólne przedsięwzięcie typu joint venture, kontrolowane przez KGHM Polska Miedź SA (polska spółka posiada w nim 55 proc. udziałów). Do Sumitomo Metal Mining należy 31,5 proc., a do Sumitomo Corporation 13,5 proc.

Inwestycje Berkshire Hathaway w japońskie koncerny trwały od roku (zakupy były dokonywane regularnie na tokijskiej giełdzie), jednak poinformowano o nich dopiero późnym popołudniem w niedzielę 30 sierpnia. Cytowany w komunikacie prasowym opublikowanym dzień później Warren Buffett powiedział, że spółki, w które zainwestował, posiadają wiele joint ventures na całym świecie. „Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się wzajemne korzyści z tej inwestycji”.

Czy skorzysta na tym również KGHM, a zwłaszcza jego akcjonariusze? Udziałowcy japońskiej piątki już sporo zarobili, gdyż akcje tych spółek mocno wzrosły zaraz po upublicznieniu informacji przez Berkshire Hathaway. Jak pisał Piotr Rosik, był to zwyczajowy „efekt Warrena Buffetta”: Itochu zwyżkował o 4,2 proc., Mitsui o 7,35 proc., Marubeni o 9,5 proc., Mitsubishi o 7,7 proc. a partner KGHM w Sumitomo Sierra Gorda - o 9 proc. Fundusz kupił po 5 proc. akcji w każdej z spółce, i może zwiększyć swoje udziały do maksimum 9,9 proc. Berkshire Hathaway podkreśla, że jego intencją jest długoterminowe trzymanie japońskich inwestycji. Fundusz Buffetta ma pod tym względem długą tradycję: w Coca-Coli trzyma duże udziały od 32 lat, w American Express od 29 lat, a w Moody’s od 20 lat.

Inwestycja Berkshire Hathaway to dobra wiadomość nie tylko dla japońskiej gospodarki i pięciu jej czołowych kompanii, ale również dla całego rynku surowcowego, w którym mają one – w tym Sumitomo - niemały udział. Wygląda na to, że Buffett spodziewa się hossy na rynku surowców. Berkshire Hathaway inwestuje w tej branży nie po raz pierwszy: niedawno wydał 4 mld dol. na zakup rurociągów gazu ziemnego i magazynów Dominion Energy Inc. Według portalu Bloomberg, inwestycje w japońskie spółki zwiększają ekspozycje Buffetta na rynku towarowym, i mogą wzmocnić globalne zainteresowanie tymi aktywami. Pokazują zarazem, że Berkshire Hathaway jest bardziej skłonne do zarabiania na rynkach międzynarodowych. - To może być wierzchołek góry lodowej. Takich inwestycji może być znacznie więcej – mówi cytowany przez Bloomberga David Kass, profesor z Robert H. Smith School of Business na Uniwersytecie Maryland.