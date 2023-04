W. Buffet: Kryzys bankowy jeszcze się nie skończył

Kryzys bankowy jeszcze się nie skończył - alarmuje legendarny inwestor giełdowy, Warren Buffet. Podczas wywiadu w Telewizji CNBC stwierdził, że w sektorze finansowym pojawią się nowe komplikacje. Jego zdaniem, na kolejnych upadkach banków mają ucierpieć przede wszystkim akcjonariusze. Czy na pewno?

Nie skończyliśmy z upadkiem banków. Ludzie nie powinni panikować z powodu sektora bankowego ani bezpieczeństwa depozytów w amerykańskich instytucjach finansowych. Nikt nie straci pieniędzy na depozycie w amerykańskim banku - zapewnia Warren Buffett.

Podczas rozmowy Warren Buffet był gotów założyć się o gotówkę, że w następnym roku klienci banków nie stracą swych oszczędności. To nie znaczy, że banki nie upadną - wręcz przeciwnie. Inwestor przestrzega akcjonariuszy, że w razie upadku kolejnych banków, organy regulacyjne nie zamierzają ratować akcjonariuszy.

Nie ma potrzeby zamieniać głupiej decyzji niektórych menedżerów w coś, co wywołuje panikę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie ma powodu do zmartwień – dodał miliarder

Zdaniem szefa wehikułu inwestycyjnego Berkshire Hathaway, banki powinny teraz zrobić wszystko by utrzymać zaufanie klientów do swoich instytucji. Na straty można narazić się w kilka sekund, co udowodniło bankructwo Silicon Valley Bank.

interia, jb