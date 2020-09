Bank Pekao z nową ofertą pakietową dla MŚP

Bank Pekao przygotował dla nowych klientów z grupy małych i średnich firm Pakiet Na Plus - w ramach tej oferty firmy otrzymują opiekę dedykowanego doradcy dostępnego dla nich całkowicie zdalnie, podał bank

Mając na uwadze oczekiwania i potrzeby klientów z sektora MŚP zbudowaliśmy prosty, odpowiednio dobrany pakiet, umożliwiający firmom swobodny rozwój w obecnej sytuacji makroekonomicznej. Dzięki niemu jesteśmy w stanie budować z klientami trwałe relacje i wspierać ich biznes - powiedziała wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion Małych i Średnich Firm Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.

Pakiet Na Plus to odpowiedź banku na potrzeby firm, które uwypukliły się w obliczu COVID-19, podkreślono w komunikacie.

W ramach oferty firmy otrzymują profesjonalną opiekę dedykowanego doradcy dostępnego dla nich całkowicie zdalnie, dwa bezpłatne rachunki - jeden bieżący w złotych oraz drugi w jednej z 20 walut obcych dostępnych w ofercie Pekao. Pakiet obejmuje także darmowy dostęp do najszerszej wersji bezpiecznej i łatwej w obsłudze bankowości internetowej PekaoBiznes24 Platinum. W ramach Pakietu są również bezpłatne przelewy wewnętrzne w PLN oraz przelewy do ZUS i US realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, a także preferencyjne opłaty za złotowe przelewy zewnętrzne, przekazy SEPA oraz karty debetowe - wymieniono w materiale.

Oferta jest adresowana do firm prowadzących działalność z zastosowaniem pełnej księgowości, o rocznych przychodach do 50 mln zł - zarówno rozpoczynających swoją działalność, jak i bardziej wymagających, działających na szerszą skalę w kraju i współpracujących z zagranicą. Przedsiębiorcy korzystający z oferty nie mogą posiadać żadnego aktywnego produktu w Banku Pekao w momencie zawierania umowy.

Bank umożliwia otwarcie rachunków firmowych w ramach Pakietu Na Plus całkowicie zdalnie. Potwierdzenie danych z dowodu klienta odbywa się za pomocą wideoweryfikacji, a reszta niezbędnych informacji może zostać dostarczona do banku za pomocą kanałów elektronicznych. Zawarcie umowy ma miejsce w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 poprzez autoryzację kodem SMS - wskazano także w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

ISBnews/KG