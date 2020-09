Adamczyk: Fundusz Trójmorza może pomóc w budowie Via Carpatii

Choć Polska ma zabezpieczone środki na budowę całego przebiegu trasy Via Carpatia na swoim terenie, Fundusz Trójmorza może pomóc np. w realizacji tej inwestycji innym krajom tej inicjatywy – ocenił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Minister Adamczyk uczestniczył w środowym panelu Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęconym Funduszowi Trójmorza, który ma wspierać infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w 12 państwach inicjatywy. W kontekście projektów drogowych Trójmorza akcentował m.in., że rząd zabezpieczył już środki na cały przebieg Via Carpatii w Polsce.

Jak przypomniał, jeszcze w 2016 r., gdy odnawiano porozumienie Via Carpatii, często pojawiało się pytanie, skąd środki na realizację tej arterii, która – wraz z odnogami – ma liczyć 8,8 tys. km.

Jak dodał, w trakcie tamtego spotkania ze słowackim ministrem starał się zobrazować, co się stanie na przełomie 2025-26 za polsko-słowacką granicą, gdy tamtejsze drogi nie będą w stanie przyjąć potoku pojazdów z realizowanej po polskiej stronie ekspresowej trasy.

My mamy zabezpieczone środki na cały przebieg Via Carpatii w naszym kraju. Kiedy mówimy o konieczności budowy tego przedsięwzięcia, to nie jest próba z naszej strony wygenerowania środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji w naszym kraju – to jest konieczność wręcz dziejowa wytworzenia połączenia komunikacyjnego, które będzie swoistym silnikiem rozwoju dla całego regionu – mówił Adamczyk

Dzięki temu, że mamy wsparcie Ukrainy, Białorusi i również Niemiec – złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej, aby droga Via Carpatia została wpisana do sieci bazowej TEN-T. To otwiera nam kolejne możliwości pozyskania środków finansowych, ale to przede wszystkim buduje znaczenie tego szlaku komunikacyjnego – ocenił minister infrastruktury.

Oczywiście występują problemy na trasie realizacji Via Carpatii, ale (…) mogliśmy wygenerować środki w Krajowym Funduszu Drogowym – limit KFD, który pokryje, albo już pokrywa realizację Via Carpatii. I ten dobry przykład kazał Rumunom i Bułgarom przyjąć za priorytet budowę Via Carpatii, która na Węgrzech będzie zrealizowana już w 2023 r. – przypomniał szef MI.