Wiceminister finansów: PKB zmaleje o 3 proc.

„Prognozowany przez Komisję Europejską spadek PKB Polski na poziomie 4,6 procent należy do najniższych w Unii Europejskiej, a już obecnie konsensus rynkowy mówi o jeszcze niższym spadku, na poziomie ok. 3 procent. Oceniam więc, że dobrze poradziliśmy sobie z dotychczasową falą pandemii” - powiedział wiceminister w kuluarach XXVII edycji Welconomy Forum w Toruniu.

Przyjęta do projektu nowelizacji budżetu prognoza spadku na poziomie 4,6 proc PKB jest wyrazem konserwatywnego podejścia resortu do tej kwestii, ocenił wiceminister.

„Konsensus rynkowy wydaje się na lepszym poziomie niż nasze, co podkreślam dość konserwatywne, prognozy. Nie wspominam już nawet o pierwszych prognozach, które mówiły o spadku PKB o ok. 7,5 proc.” - dodał wiceszef resortu finansów.

Przyznał, że możliwa jest sytuacja zmniejszenia deficytu finansów publicznych — w odniesieniu do zapisanego w projekcie budżetu, gdyż im mniejszy spadek PKB — tym, co oczywiste, wyższe wpływy do państwowej kasy. Pytany o to, co słyszy o przedsiębiorców i samorządowców podczas obrad i rozmów kuluarowych w ramach Welconomy Forum in Toruń przyznał, że słyszy pochwały dla działań rządu w okresie epidemii, dotyczący tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. W opinii wiceministra także sprawność uruchomienia tego instrumentu wsparcia jest doceniania.

