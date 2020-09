Kierownictwo PiS o przyszłości Zjednoczonej Prawicy

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej po godz. 13 zebrało się kierownictwo partii, które ma rozmawiać o przyszłości Zjednoczonej Prawicy oraz dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski, w tym obecnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W spotkaniu poza szefem PiS Jarosławem Kaczyński udział bierze m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicepremier Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, europosłowie Joachim Brudziński i Beata Szydło.

„Będziemy na tym spotkaniu analizowali sytuację, jaka w tej chwili jest i wewnątrz koalicji, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i działania, które na przyszłość będą podejmowane z naszej strony. Więc wszystko przed nami dzisiaj” - mówił w poniedziałek rano w Polskim Radiu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Jak dodał, w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie nie mamy koalicji. „Dzisiaj będziemy, jako PiS, we własnym gronie, rozmawiać i decydować o tym, co dalej w tej sytuacji” - poinformował. Według posła, „wszystkie scenariusze są na stole”. Dopytywany, czy także powrót do rozmów koalicyjnych też jest na stole, odpowiedział, że „on jest w okolicach stołu”.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom w poniedziałek, że parę godzin po spotkaniu kierownictwa pewnie zostaną podjęte decyzje co do dalszego kształtu koalicji. Pytany, jaka to będzie decyzja odparł: „z pewnością małe partyjki, które wchodzą w skład zjednoczonej koalicji muszą troszkę utemperować swoje apetyty”. „Jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę swojej sytuacji to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć” - powiedział Terlecki.

Wyraził przekonanie, że jeżeli z rządu odszedłby szef MS Zbigniewa Ziobro to z pewnością Solidarna Polska nie zostanie w Zjednoczonej Prawicy. Według informacji PAP, jeśli kierownictwo PiS zdecyduje o usunięciu Ziobry z rządu, a jego partii ze Zjednoczonej Prawicy, wtedy najpoważniejszym kandydatem na nowego ministra sprawiedliwości będzie Przemysław Czarnek. W tym kontekście pojawia się także kandydatura posłanki Małgorzaty Wassermann.

Minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Zjednoczona Prawica jest dobrem i warto, by ta koalicja przy pewnych napięciach, które w sposób naturalny się pojawiają, nadal trwała. Wyraził też przekonanie, że koalicjantom uda się dojść do porozumienia.

W piątkowym głosowaniu w Sejmie nad nowelą ustawy o ochronie mimo dyscypliny jaka obowiązywała w klubie PiS, przeciw ustawie opowiedziało się 38 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch z Porozumienia; 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu. „To jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy” - mówił w piątek poseł PiS Marek Suski.

Kierownictwo PiS prawdopodobnie zajmie się w poniedziałek też kwestią dalszego sprawowania funkcji ministra rolnictwa przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Był on jednym z posłów PiS, którzy wyłamali się z partyjnej dyscypliny podczas głosowania. Ardanowski znalazł się w gronie 15 posłów PiS, którzy w piątek decyzją lidera partii Jarosława Kaczyńskiego zostali zawieszeni w prawach członka PiS.

PAP/kp