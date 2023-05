Kto kandydatem ZP na prezydenta? Sondaż

21,4 proc. respondentów sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazało premiera Mateusza Morawieckiego jako potencjalnego kandydata Zjednoconej Prawicy na prezydenta

8,9 proc. badanych widzi w roli kandydatki na prezydenta byłą premier Beatę Szydło.

Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek, którą jako potencjalną kandydatkę na prezydenta wskazało 5 proc. badanych. Z kolei prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta widzi 4,6 proc. ankietowanych.

„W badaniu zapytano również o szanse ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka (3,8 proc.), ministra sprawiedliwości oraz lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry (2,1 proc.) oraz europosła i byłego ministra Joachima Brudzińskiego (0,8 proc.)” - napisał w niedzielę portal wp.pl

Jak dodano, najwięcej osób nie wiedziało, kogo wskazać. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 53,4 proc. ankietowanych.

Gdy pytanie o potencjalnego kandydata na prezydenta zadano zwolennikom Zjednoczonej Prawicy, to w tej grupie 41 proc. badanych wybrało premiera Morawieckiego. „19 proc. pytanych wyborców PiS widzi w roli kandydatki na prezydenta Beatę Szydło. 10 proc. zwolenników Zjednoczonej Prawicy twierdzi, że najlepszą kandydatką byłaby Elżbieta Witek. 7 proc. wytypowało do roli kandydata Jarosława Kaczyńskiego. Po 2 proc. szans mają Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński. Najmniej wyborów PiS wskazało Zbigniewa Ziobrę. To jedynie 1 proc.” - przekazał portal. W grupie wyborców PiS 18 proc. nie wiedziało, kogo wskazać jako kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta w 2025 r.

Z kolei wśród wyborców opozycji najwięcej wskazań otrzymał Mariusz Błaszczak (7 proc.), natomiast 6 proc. badanych z tej grupy widziało w roli kandydata Jarosława Kaczyńskiego, a po 4 proc. Mateusza Morawieckiego, Elżbietę Witek i Zbigniewa Ziobrę. Po 1 proc. wskazań otrzymali Beata Szydło i Joachim Brudziński. „Aż 73 proc. wyborów opozycji nie wiedziało, kogo wskazać” - zastrzegł portal.

W elektoracie niezdecydowanym wskazano jedynie jedną osobę spośród potencjalnych kandydatów PiS. To premier Morawiecki, którego w roli kandydata na prezydenta postrzega 32 proc. niezdecydowanych wyborców. Pozostali nie wiedzieli, kogo typować - przekazał portal wp.pl

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 12-14 maja 2023 r. na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

PAP/KG