Właściciel Kauflandu najbogatszym Niemcem. Sieć potroiła zysk w Polsce

Pandemia koronawirusa nie przeszkadza, by najbogatsi zwiększali swoje majątki

Dieter Schwarz może pochwalić się majątkiem rzędu 40 mld euro. Dzięki temu stał się najbogatszym Niemcem. Z kolei obroty Grupy Schwarz przekraczają 110 mld euro, co czyni ją największą firmą rodzinną za naszą zachodnią granicą.

Schwarz jest właścicielem Lidal i Kauflanda - to jedne z największych detalicznych sieci handlowych w Europie. Tylko w Polsce Lidl ma ponad 700 sklepów, a Kaufland - kolejne 200.

Co ciekawe sam Kaufland w zeszłym roku rachunkowym osiągnął w Polsce wzrost przychodów sprzedażowych o 7,2 proc. do 10,62 mld zł, z czego 627,8 mln zł z usług reklamowych i innych. Zysk netto poszedł w górę ze 117,7 do 356,3 mln. Oznacza to, że sieć potroiła swój zysk.

Czytaj też: Bezos przekracza kolejne granice. Ma coraz większy majątek

Money, PAP, Welt am Sonntag, Wirtualne Media