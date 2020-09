Premier chce wsparcia dla studentów i uczniów

Państwo, które chce być nowoczesne musi zaufać młodym i dać im działać - wskazał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rozpoznanie potrzeb społecznych jest kluczem do wyższej jakości usług publicznych.

„Państwo, które chce być nowoczesne musi zaufać młodym i dać im po prostu działać” - napisał w nocy z wtorku na środę na Twitterze szef rządu.

Wskazał, że „kluczem do wyższej jakości usług publicznych” jest dobre rozpoznanie społecznych potrzeb. „@GovTechPL to nasz klucz do umysłów i serc obywateli. Wierzę, że otworzy on drzwi wielu urzędów” - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do rządowego planu wsparcia młodzieży - Programu Młodych Liderów. Według KPRM dzięki temu programowi wybitni uczniowie i studenci mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę podczas staży w jednostkach administracji publicznej.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas Gali Liderów Innowacji GovTech Polska wprowadzenie zerowego podatku PIT dla osób do 26. roku życia na stażach i praktykach. Jak mówił, powinno to zachęcić młodych ludzi do pracy w administracji.

Mateusz Morawiecki spotkał się też we wtorek z laureatami konkursów stażowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz GovTech Polska, tzw. „Liderami Podatkowymi” oraz „Liderami Innowacji”. W czasie spotkania została przeprowadzona Burza Mózgów - seria warsztatów kreatywnych, podczas których młodzież szukała odpowiedzi na pytanie: „Jak zachęcić pokolenie Z do pracy w sektorze publicznym?”.

KPRM ogłosiła także II edycję konkursu Liderzy Innowacji w ramach GovTech. 16 laureatów odbędzie płatny staż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak podano, rekrutacja zostaje otwarta 22 września 2020 i trwa do 30 listopada 2020 r. Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronie gov.pl/govtech.

PAP/ as/