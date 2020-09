Kierowcy o tym nie wiedzą. Za co można otrzymać mandat?

Ponad połowa kierowców nie wie, że można otrzymać wysoki mandat za zatruwanie powietrza

Ciekawe badanie przeprowadziło Renault. Francuska marka przypomniała, że włączony silnik to „uciążliwość związana z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem”. Reguluje to 60 ust. 2 pkt 2 Kodeksu drogowego.

Aż 60 proc. kierowców nie wiedziało o tym przepisie. A za nie stosowanie się grozi mandat w wysokości nawet 300 złotych.

Co ciekawsze 62 proc. kierowców twierdzi, że pandemia koronawirusa zwiększyła prawdopodobieństwo odwożenia dzieci do szkoły samochodem. Natomiast mężczyźni zawożący dzieci do szkoły byli o 50 proc. bardziej narażeni na pozostawienie włączonego silnika niż kobiety.

Ankieta była częścią kampanii francuskiej marki „Bądź uważny, nie trać czasu”.

wrc.net.pl/KG