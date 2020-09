Do "Orlen w portfelu" dołączyło już 7 tys. inwestorów

Orlen zwiększył dostępność programu „Orlen w portfelu”, skierowanego do inwestorów indywidualnych. Koncern z pięciu do sześciu zwiększył liczbę brokerów, u których można przystąpić do projektu, podała spółka. Do BM PKO BP, BM mBanku, Bossa.pl, BM Alior Banku oraz DM Noble Securities dołączyło Santander Biuro Maklerskie. Łącznie prowadzą oni ok. 60% rachunków maklerskich w Polsce. Z portalu orlenwportfelu.pl korzysta już ponad 120 tys. użytkowników, a ponad 7 tys. zdecydowało się dołączyć do samego programu

Jako jednemu z największych emitentów notowanych na GPW zależy nam na rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Podstawą tego rozwoju jest edukacja, dlatego podejmujemy działania podnoszące świadomość inwestycyjną Polaków. Poza szerokim spektrum już prowadzonych inicjatyw edukacyjnych, niebawem ogłosimy szczegóły drugiej edycji Dnia Inwestora Indywidualnego PKN Orlen, podczas którego będzie można bliżej poznać kolejny z obszarów działalności koncernu - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Podczas pierwszego Dnia Inwestora Indywidualnego PKN Orlen inwestorzy mieli okazję poznać cykl produkcyjny związany z działalnością firmy.

Dołączenie Santander Biuro Maklerskie do programu to kolejny krok w kierunku rozwoju programów lojalnościowych skierowanych do akcjonariuszy indywidualnych. Cieszymy się, że nasi inwestorzy mają coraz większy wybór spośród największych brokerów w Polsce. Liczymy, że zachęci to pozostałych emitentów do tworzenia kolejnych tego typu inicjatyw - powiedziała dyrektor wykonawcza ds. strategii i relacji inwestorskich w PKN Orlen Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Program „Orlen w portfelu” został zainagurowany w listopadzie 2018 roku. Uczestnicy programu uprawnieni są m.in. do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez co najmniej miesiąc pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim. Akcjonariusze, którzy spełnią ten warunek, mogą skorzystać z 15 groszy rabatu na każdy litr paliwa Verva, 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa Efecta oraz 10 groszy rabatu na każdy litr paliwa LPG. W ramach programu udostępniono także 10% upustu na produkty z oferty pozapaliwowej. Zniżki odnawiane są na kolejne miesiące, pod warunkiem utrzymywania przez uczestnika programu akcji spółki, przypomniano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

