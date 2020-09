Premier Morawiecki przedstawił nowy rząd!

Premier Mateusz Morawiecki przedstawia skład rządu po rekonstrukcji. Poznajemy szczegóły zmian i nazwiska ministrów!

Ta zmiana ma charakter w mniejszym stopniu personalny, a w większym strukturalny (…) Wyzwanie niesie ze sobą pandemia i proces wychodzenia z niej od strony gospodarczej. To także zmieniające się priorytety i walka o polskie, europejskie wartości - to dla nas ma ogromne znaczenie - mówił premier.

Braliśmy pod uwagę to, by eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej doprowadzać do końca swoje analizy (…) Sam proces decyzji i jego szybkość. Po trzecie zwiększenie efektywności - dodał Mateusz Morawiecki. - Budowa państwa dobrobytu, co obiecaliśmy Polakom - to na przyświeca - podkreślił.