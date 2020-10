Niedzielski: dostępność szczepionek na grypę będzie rosła

Do tej pory do Polski wpłynęło ponad 600 tys. szczepionek na grypę, a reszta dotrze w kolejnych miesiącach, więc ich dostępność będzie rosła - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w czwartkowym „Gościu Niedzielnym”

Niedzielski został zapytany m.in. o to, że według Ministerstwa Zdrowia w Polsce dostępnych będzie ponad 2,5 mln szczepionek na grypę, ale w przychodniach i aptekach ich nie ma.

Mówimy o tej liczbie szczepionek w kontekście łańcucha dostaw, który jest zaplanowany do końca grudnia. Do tej pory do Polski wpłynęło ich ponad 600 tys., a reszta dotrze w kolejnych miesiącach, więc dostępność szczepionki będzie rosła — powiedział minister.

Pamiętajmy, że optymalny czas szczepienia to listopad, a nawet przełom listopada i grudnia, dlatego teraz pacjenci mogą odczuwać pewien niedobór. Nie oznacza to jednak, że nie będą mieli możliwości zaszczepienia się i wejścia w sezon zachorowań na grypę przygotowanymi. Podkreślam, że szczepionki będą do nas systematycznie docierać — dodał Niedzielski.