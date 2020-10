Izby lekarska i farmaceutyczna zareagują na nieuczciwe praktyki

Zarówno Izba Lekarska jak i Izba Farmaceutyczna będą reagowały w przypadkach osób, które stosują nieuczciwe praktyki – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, odpowiadając na pytanie o sprzedaż po zawyżonych cenach szczepionek na grypę

Szef resortu zdrowia został we wtorek zapytany o to, czy ministerstwo zareaguje na działania podmiotów, które m.in. sprzedają szczepionki na grypę po zawyżonych cenach. Jako przykład na konferencji prasowej podano jedną z przychodni, która miała sprzedawać szczepionki po 400 zł.

Na pewno, jeżeli są to sytuacje spekulacyjne, to jest to po pierwsze zachowanie nieetyczne, to jest zachowanie, które powinno urągać powadze zawodu lekarza czy farmaceuty – ocenił Niedzielski.