Porozumienie ws. transformacji górnictwa zależy od zgody KE

Spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń i utrzyma ich płynność finansową; będzie to podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego - podał w środę szef MSP Andrzej Czerwiński. Jak podkreślił, rząd zrealizował dziś porozumienie zawarte z górnikami. „To, co usłyszałem, to jest jawna kpina ze społeczeństwa, z górników” – komentował informacje szefa resortu skarbu Jarosław Grzesik. Od…