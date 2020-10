ArcelorMittal Poland zamyka stalownię w krakowskiej hucie

ArcelorMittal Poland ogłosił w czwartek decyzję o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Spółka zamierza skoncentrować produkcję surowcową w swoim oddziale w Dąbrowie Górniczej.

Jak poinformował dziennikarzy prezes i dyrektor generalny AMP Sanjay Samaddar, decyzja związana jest z kryzysem, w jakim znalazło się europejskie hutnictwo w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwaniami, z jakimi mierzy się ona na światowych rynkach stali. Są to m.in. spadek zapotrzebowania na stal, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.

„Pandemia COVID-19 ma ogromne konsekwencje dla europejskiego hutnictwa. Praktycznie wszystkie branże stalochłonne ograniczyły swoją działalność, a niektóre zamknęły swoje zakłady” - ocenił.

Wielki piec i stalownia w krakowskim oddziale AMP zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza krajów UE. Według władz spółki od tego czasu większość pracowników dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland bądź – od marca 2020 roku i nadejścia pandemii koronawirusa – przebywa na tzw. urlopach postojowych.

Przedstawiciel AMP zapowiedział, że proces zamykania na stałe instalacji wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni.

Jak podkreślił Samaddar, priorytetem dla zarządu spółki będzie wypracowanie rozwiązań ochronnych dla pracowników części surowcowej krakowskiej huty. Według niego zamknięcie dotknie bezpośrednio około 650 pracowników.

„Naszym głównym celem i wysiłkiem będzie znalezienie innych możliwości zatrudnienia w pozostałych naszych spółkach dla jak największej liczby tych pracowników” - zadeklarował prezes. Podkreślił, że firma zobowiązuje się „wypracować w porozumieniu z partnerami społecznymi możliwie najlepsze rozwiązania dla swoich pracowników”.

Dodał, że pozostałe oddziały krakowski huty, takie jak koksownia oraz część przetwórcza - dwie walcownie, linia ocynkowania i malowania blach, w którą firma w ostatnich pięciu latach zainwestowała 500 mln zł, będą funkcjonowały dalej. Stal na jej potrzeby będzie dostarczana z huty w Dąbrowie Górniczej, gdzie skoncentrowana zostanie część surowcowa w oparciu o działające tam dwa wielkie piece.

Sanjay Samaddar zapowiedział, że ArcelorMittal Poland podjął decyzję o skoncentrowaniu produkcji surówki żelaza w dwóch wielkich piecach w oddziale w Dąbrowie Górniczej, co pozwoli zwiększyć firmie konkurencyjność kosztową.

„Chcemy nadal produkować stal w Polsce w oparciu o funkcjonującą część surowcową skoncentrowaną w jednej lokalizacji” - wskazał prezes.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Czytaj też: Szokujący ładunek z Turcji. Do Gdyni dotarło wysypisko w kontenerach

PAP/kp