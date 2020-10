Kwieciński: niełatwo będzie Rosjanom podważyć decyzję UOKiK

Jako PGNiG wiele razy wskazywaliśmy, że działające w sektorze gazowym spółki rosyjskie często nadużywały swojej pozycji na tym rynku w stosunku do instytucji unijnych - przypomina prezes PGNiG Jerzy Kwieciński

Prezes UOKiK nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Rosjanie oświadczyli w środę, że odwołają się od tej decyzji.

Czytaj też: UOKiK nakłada kolejną karę na Gazprom. Tym razem 29 mld zł!

Czytaj też: Gazprom nie zgadza się z decyzją UOKiK. Złoży apelację

W różnych działaniach dotyczących Nord Stream 2 my również jesteśmy obecni, więc nas to absolutnie nie dziwi, że polska instytucja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tą sprawą już od dłuższego czasu się zajmuje i korzysta z posiadanych prerogatyw - w sytuacjach krytycznych może nałożyć kary nawet do 10 proc. przychodów danego podmiotu. Z tego prawa w tym przypadku skorzystał - skomentował Jerzy Kwieciński.

Natomiast jeżeli chodzi o możliwość wydobycia tych pieniędzy, to możemy spojrzeć na doświadczenia europejskie – one nie tylko dotyczą Polski, ale wielu innych krajów – i pozaeuropejskie. Na przykład Ukraina, gdzie widzimy, że podmioty rosyjskie wielokrotnie przegrały sprawy w sporach finansowych – prawie za każdym razem mówimy o kwotach jeśli nie kilkusetmilionowych, to kilkumiliardowych w walucie euro. Ta kara faktycznie jest bardzo symboliczna i wysoka, ale w granicach tego, na co pozwala prawo europejskie. Kwestia natomiast wydobycia tych pieniędzy od Gazpromu… Muszę powiedzieć, że w naszym przypadku – PGNiG – wiele osób twierdziło, że niekoniecznie możemy z Gazpromem wygrać, a nawet już jak wygramy, to tych pieniędzy nigdy nie zobaczymy. I to jest prawda, że to nie jest prosta sprawa. W większości tego typu przypadków wyciąganie tych pieniędzy od Gazpromu trwa lata, ale jest to możliwe. Nasi sąsiedzi z Ukrainy parę lat o to walczyli, a nam się udało te pieniądze wyciągnąć od Gazpromu w ciągu trzech miesięcy, więc nasz przykład również pokazuje, że jest to możliwe - dodaje prezes PGNiG.