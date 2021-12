UOKiK nałożył na TeleGo kary o wartości prawie 8 mln zł

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę TeleGo kary o wartości prawie 8 mln zł - poinformował w czwartek UOKiK. Według Urzędu operator telefoniczny wprowadzał konsumentów w błąd, a za cel swoich praktyk obierał przede wszystkim seniorów.

Jak wskazał w czwartkowej informacji UOKiK, spółka TeleGo świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej i komórkowej, a także usługi dostępu do internetu oraz w zakresie teleopieki. „Do Urzędu wpłynęły liczne skargi na firmę” - zaznaczono.

Wyjaśniono, że w toku postępowania UOKiK potwierdził, że przedstawiciele firmy odwiedzając konsumentów w domach podawali się za dotychczasowego operatora. Wskazywali, że przedstawiane do podpisu dokumenty dotyczą zmiany warunków umowy, a nie podpisania nowej. „Nie zostawiali także konsumentom dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy, co mogło utrudnić im skorzystanie z tego prawa” - przekazał Urząd.

Dodano, że prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę kary o wartości prawie 8 mln zł.

Zgodnie z informacją Urzędu, prezes UOKiK nakazał spółce TeleGo pod rygorem natychmiastowej wykonalności zaniechać zakwestionowanych praktyk. „Nałożył także kary w wysokości 7 906 551 zł ” - przekazano. Spółka musi też opublikować decyzję na stronie internetowej w terminie miesiąca od jej uprawomocnienia a także skierować do konsumentów, którzy zawarli ze spółką umowy, informacje o decyzji listem poleconym.

Przypomniano, że w przeszłości UOKiK karał już firmy telekomunikacyjne za podszywanie się pod dotychczasowego operatora, „np.: PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza SA, Telestrada czy Novum”.

Urząd radzi, by konsumenci mieli ograniczone zaufanie co do przekazywanych ustnie ofert, informacji, propozycji zawarcia umowy. „Proś o wskazanie w dokumentach, które masz podpisać, treści przedstawionej ustnie oferty, informacji, propozycji” - zwrócił uwagę UOKiK. Zaznaczył, by nie podpisywać dokumentów i umów „tu i teraz”, jak też tych, których znaczenie wydaje się niezrozumiałe i wymaga konsultacji.