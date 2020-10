Premier: pozostawimy dotychczasowe zasady uboju rytualnego drobiu

Zostanie powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki

Premier podkreślał, że wśród priorytetów rządu w zakresie ochrony zwierząt jest rozwój wsi i rolnictwa, podnoszenie standardów chowu zwierząt, ale i ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem.

Morawiecki zaznaczył, że do ustawy o ochronie zwierząt zostanie wprowadzonych kilka poprawek.

Po pierwsze proponujemy zmiany w ustawie o ochronie zwierząt - zostanie przede wszystkim powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt - poinformował premier.

To dla wielu osób była kość niezgody - to właśnie nowa Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie miała jako jedyna prawo do weryfikowania sposobu chowu, hodowli zwierząt, traktowania zwierząt - dodał szef rządu.