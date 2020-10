Tani październik w LINK4. 15 proc. na OC i OC/AC

Kupiliście samochód w tym roku? Przez dwa tygodnie, od 19 do 31 października, możecie kupić OC lub pakiet OC/AC aż 15 proc. taniej. Wystarczy zadzwonić do LINK4. Ze zniżki można skorzystać dzwoniąc pod numer 22 444 44 44

OC to w Polsce ubezpieczenie obowiązkowe. Za jego brak kierowcy grożą wysokie kary. W każdym pakiecie OC znajduje się unikalny, działający na terenie Polski, Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. W praktyce znaczy to tyle, że w razie wypadku lub kradzieży pojazdu, ubezpieczony otrzyma samochód zastępczy na 3 dni. Pomoc drogowa pojawi się średnio w 30 minut od zgłoszenia. Spróbuje uruchomić pojazdu na miejscu, albo odholuje go do 100 km. Assitance Opony pozwoli na wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa.

Kradzież, stłuczka, wandalizm

AC w LINK4 to ubezpieczenie samochodu od wszelkiego ryzyka. Oznacza to, że LINK4 wypłaci odszkodowanie za wszystkie standardowe oraz nietypowe szkody, poza przypadkami wskazanymi w włączeniach w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Standardowe szkody to m. in: kradzież, stłuczka, wandalizm. Do nietypowych LINK4 zalicza np. przegryzienie kabli przez zwierzęta czy spadającą na samochód gałąź.

W standardzie, klient otrzymuje także: odnawialną sumę ubezpieczenia. To znaczy, że po szkodzie i wypłacie odszkodowania nie ma potrzeby doubezpieczania pojazdu do wartości sprzed szkody. W ramach AC ubezpieczone są też przewożone w samochodzie dziecięce foteliki oraz bagaż, czyli torebki, teczki, plecaki oraz ich zawartość, a także telefony komórkowe, tablety i laptopy. LINK4 wypłaci odszkodowanie także w przypadku kradzieży z samochodu wyżej wymienionych przedmiotów.

Warsztat czy kosztorys?

Niezwykle istotną cechą AC w LINK4 jest elastyczność. Klient do wyboru dostaje dwa warianty likwidacji szkody. Może wybrać opcję Warsztat, w której sam wybiera w jakim warsztacie chce naprawić auto, lub kosztorys. Wówczas otrzymuje odszkodowanie „w gotówce” na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu.

Pakiet OC/AC w LINK4 działa w całej Europie, z wyjątkiem krajów wymienionych w OWU.

Uwaga! 15 proc. zniżki zostanie naliczona tylko podczas kupowania polisy przez telefon pod numerem 22 444 44 44. Nie ma możliwości skorzystania z niej w przypadku ubezpieczenia auta przez stronę internetową. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.link4.pl

Materiał powstał we współpracy z LINK4.