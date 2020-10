KGHM z nagrodą The Best Of The Best

Miedziowy gigant po raz kolejny znalazł się w gronie spółek najlepiej raportujących swoje działania. Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report” na najlepszy raport roczny. Skonsolidowany Raport za 2019 rok został doceniony tytułem „The Best of the Best”

The Best Annual Report to konkurs, który promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z całego kraju, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Kapitułę Instytutu Rachunkowości i Podatków, którą tworzą najwybitniejsi eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich. Szczególne znaczenie mają te elementy raportowania, które są priorytetowo traktowane przez inwestorów np. strategia, prognozy, ale też zwięzłość, logiczny układ czy progres w prezentowanych informacjach.

Laureatem „The Best Of The Best” zostaje spółka, która w sposób stały utrzymuje wysoki poziom jakości raportowania i komunikacji z rynkiem i która w ciągu wszystkich edycji konkursu trzy razy zdobyła I nagrodę główną. Ponowne wyróżnienie tym tytułem dla KGHM dowodzi wysokich standardów w spółce.

Nagrodę, w imieniu Zarządu KGHM odebrała wiceprezes ds. finansowych prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na pytanie prowadzącego galę Sławomira Siezieniewskiego - jak to jest być najlepszym z najlepszych odpowiedziała:

Myślę, że lepiej powiedziałby mój Zespół jak być najlepszym z najlepszych, bo to Oni są najlepsi. Bardzo dziękuję Kapitule, że doceniła nasz wysiłek i bardzo dziękuję Zespołowi KGHM, który zapracował na ten sukces.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. Skonsolidowany Raport Roczny obejmuje zarówno dane finansowe jak i informacje niefinansowe dotyczące m.in. bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.

KGHM/KG