Dziś ruszają mobilne testy 5G

Specjaliści z firmy NOTEL Polska dziś ruszają z pomiarami jakości sieci komórkowej w Polsce metodą Drive Test, czyli w ruchu. Ich celem jest sprawdzenie i analiza jakości usług oferowanych przez polskie telekomy z uwzględnieniem najnowszej technologii 5G.

Badania zostaną przeprowadzone na terenie Warszawy, Łodzi oraz Wrocławia i potrwają do 30 października. Rezultaty badań zostaną opublikowane na portalu RFBENCHMARK, za którego rozwojem stoi firma NOTEL.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: pilnujemy by gospodarka działała normalnie

Zazwyczaj wyniki szybkości sieci, powstające na podstawie pomiarów za aplikacji takich jak RFBENCHMARK, dotyczą testów statycznych. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że wysoki wynik osiągnięty zostanie w jednym, optymalnym punkcie, co jednak nie odzwierciedla faktycznego pokrycia terenu i komfortu korzystania z usług przez użytkowników sieci. Rozwiązaniem tego problemu są testy Drive Test, dokonywane w ruchu, zazwyczaj przy pomocy samochodu i wyspecjalizowanych terminali mobilnych. Analiza telefonicznych połączeń testowych oraz wykorzystania Internetu mobilnego w trakcie przemieszczania się ma pomóc w analizie jakości i wydajności z perspektywy klienta sieci.

CZYTAJ TEŻ: Do klasycznego modelu pracy już nie wrócimy

Test tego rodzaju pozwala na przykład zweryfikować dane podawane przez operatorów o zasięgu i mogą je prowadzić oficjalne instytucje do tego uprawnione. Drive Testy prowadzone przez niezależne firmy to także okazja dla użytkowników ofert telekomów, by dowiedzieć się, gdzie znajdują się słabe punkty sieci i jaka jest jej pojemność.