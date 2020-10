Nie zapomnij o tym przed wyjazdem na Wszystkich Świętych

Nie trzeba jechać w daleką podróż, by pojawiły się kłopoty na drodze. Poza poważnymi wypadkami mogą to być stłuczki, kolizje, ale też różnego rodzaju utrudnienia niezwiązane z poruszaniem się po drodze.

Mowa o łamiących się pod wpływem silnego wiatru drzewach czy spadających konarach. To wszystko może się zdarzyć, gdy będziemy odpowiadać groby bliskich na, leżącym nawet niedaleko domu, cmentarzu. Sprawdź co zrobić, by wyjazd i powrót z cmentarza był bezpieczny.

Okolice 1 listopada to prawie zawsze tłok na ulicach wokół cmentarzy i na przycmentarnych parkingach. Łatwo o większe i mniejsze stłuczki, ale też niestety poważniejsze problemy. Podstawowym, obowiązującym wszystkich polskich kierowców ubezpieczeniem jest oczywiście OC. Jego brak równa się z wysokimi karami pieniężnymi. Jednak warto pomyśleć o czymś więcej i wyposażyć się w AC lub Smart Casco.

Holowanie i samochód zastępczy

AC w LINK4 (link4.pl) to systemowa ochrona samochodu. Gdy masz AC, LINK4 wypłaci odszkodowanie za różnego rodzaju standardowe oraz nietypowe szkody, poza przypadkami wskazanymi w włączeniach w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Standardowe szkody to m. in: kradzież, stłuczka, wandalizm, do nietypowych LINK4 zalicza np. przegryzienie kabli przez zwierzęta czy spadającą na samochód gałąź. Mając AC możesz być pewien, że otrzymasz pomoc w wielu przypadkach, ale żeby czuć się jeszcze bezpieczniej, pomyśl o Assiatance. Ten pakiet LINK4 oferuje aż w trzech wariantach. Są w nim m. in.: holowanie, samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży, opłacenie noclegu lub transport kierowcy i pasażerów ,opłacenie parkowania lub złomowania pojazdu. Wszystko w limitach określonych w OWU na stronie www.link4.pl

Wartą rozważania i niedrogą opcją jest również Smart Casco. To korzystna cenowo alternatywa dla AC. Będzie chronić twoje auto w przypadku działalności żywiołów, kradzieży, a także na wypadek szkody całkowitej. Ten rodzaj ochrony samochodu można kupić w pięciu przygotowanych przez ubezpieczyciela wariantach. Kosztuje od 49 do 414 złotych. Smart Casco przeznaczone jest dla aut nie droższych niż 40 tysięcy złotych.

Wszystkie produkty LINK4 można kupić przez telefon, pod numer 22 444 44 44, oraz przez stronę www.link4.pl, tam też znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia. Do dyspozycji są też współpracujący z LINK4 agenci. Warto zainteresować się również pakietem LINK4 Mama, który daje możliwość ubezpieczenia dziecka na wypadek zachorowania na COVID-19. W takim przypadki LINK4 wypłaci odszkodowanie w wysokości 5 tysięcy złotych.

Tekst powstał we współpracy z LINK4

