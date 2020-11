W. Brytania, wzrost gospodarczy w III kw. o 15,5 proc.

Brytyjska gospodarka zanotowała w III kw. tego roku rekordowy, wynoszący 15,5 proc. wzrost, dzięki czemu wyszła z recesji, jednak nadal jest sporo poniżej poziomu sprzed pandemii, a tempo wzrostu spada - podał w czwartek urząd statystyczny ONS

W efekcie pandemii brytyjska gospodarka, podobnie jak wiele innych, wpadła w recesję - w I kw. PKB skurczył się o 2,5 proc., zaś w II - o rekordowe 19,8 proc. W związku z tym, że w III kwartale zniesiona została większość restrykcji dotyczących działalności gospodarczej, powszechnie spodziewano się bardzo dużego odbicia w tym okresie. Tak się też stało - 15,5 proc. to najwyższy kwartalny wzrost od 1955 r., gdy ONS zaczął prowadzić takie statystyki.

Ale jest to nieco poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wyniku bliższego 16 proc. Poza tym tempo odbicia wyraźnie spada - w lipcu wzrost PKB w stosunku do poprzedniego miesiąca wynosił 6,3 proc., w sierpniu było to już tylko 2,2 proc., zaś we wrześniu - 1,1 proc.

W efekcie spora część poprzednich spadków pozostaje jeszcze do odrobienia - na koniec września PKB był o 8,2 proc. mniejszy w porównaniu z lutym i o 9,7 proc. mniejszy w stosunku do końca 2019 r. ONS zwraca uwagę, że różnica między PKB na koniec września, a tym z końca 2019 r. jest w Wielkiej Brytanii około dwukrotnie wyższa niż Niemczech, Francji i we Włoszech oraz prawie trzy razy wyższa niż w USA, co wskazuje, że tamte kraje szybciej odrabiają straty.

Na dodatek analitycy przewidują, że w IV kwartale znów nastąpi spadek, bo na PKB negatywnie będą wpływały kolejne ograniczenia w związku z epidemią, w tym zwłaszcza drugi lockdown w Anglii od 5 listopada do 2 grudnia. Zarazem informacje o tym, że jeszcze przed końcem roku może być dystrybuowana szczepionka przeciw Covid-19, poprawiły nastroje gospodarcze.

Choć wszystkie główne sektory gospodarki nadal notowały ożywienie, tempo wzrostu ponownie zwolniło, a gospodarka wciąż pozostaje znacznie poniżej szczytu sprzed pandemii - skomentował ogłoszone dane Jonathan Athow, zastępca głównego statystyka ONS ds. gospodarczych. Powrót dzieci do szkół przyczynił się do zwiększenia aktywności w sektorze edukacji. W dalszym ciągu odbijało się budownictwo, a po słabym sierpniu wzrósł popyt na usługi prawników i księgowych. Jednak po zakończeniu programu „Eat Out to Help Out” (dofinansowanych przez rząd zniżek w lokalach gastronomicznych - PAP) w pubach i restauracjach odnotowano spadek aktywności, a w sektorze hotelarskim - spadek aktywności po udanym okresie letnim - dodał.

Bank Anglii obniżył w zeszłym tygodniu swoje prognozy i obecnie spodziewa się, że rok 2020 brytyjska gospodarka zakończy spadkiem PKB wynoszącym 11 proc.

