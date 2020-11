PGNiG: Jeszcze więcej gazu ze złóż w Norwegii

PGNiG odkryło kolejne duże zasoby gazu w Norwegii w złożu Warka na Morzu Norweskim. Wstępnie oszacowane zasoby złoża mieszczą się w przedziale 8-30 mld m sześc. gazu i kondensatu

Zakończone sukcesem wiercenie odbywało się w rejonie, w którym PGNiG Upstream Norway od lat prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Prospekt Warka został po raz pierwszy rozpoznany przez PGNiG Upstream Norway w 2015 roku. Później, we współpracy z ConocoPhillips wykonano dodatkowe analizy, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku koncesyjnego z propozycją wiercenia otworu.

Firmy otrzymały koncesję na początku 2019 roku. Odwiert poszukiwawczy rozpoczęto w sierpniu bieżącego roku. PGNiG Upstream Norway posiada 35 proc. udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże. Operatorem jest tu ConocoPhillips, do którego należy pozostałe 65 proc. udziałów.

Jak informuje spółka, termin rozpoczęcia produkcji zależeć będzie od wyników przyszłych prac rozpoznawczych i uzgodnionej między partnerami strategii zagospodarowania złoża.

Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie nowych zasobów gazu przybliża nas do tego celu - informuje Paweł Majewski, prezes PGNiG.