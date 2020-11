Festiwal skutecznej reklamy 2020. Najlepsza reklama? Żabki

Nagrody Effie Awards 2020 w najważniejszym konkursie branży reklamowej przyznane. Dlaczego najważniejszym? Bo polegającym na wynikach i ocenie skuteczności reklamy, a nie na subiektywnym odczuciu jurorów co do jakości reklam, których na ogół nikt realnie na oczy nie widział - co jest regułą konkursów w tzw. branżuni. Tu, żeby wygrać, naprawdę trzeba się postarać przede wszystkim dowieźć wynik

Jury 21. edycji Effie Awards przyznało w tym roku 5 złotych, 20 srebrnych i 29 brązowych statuetek. Grand Prix otrzymała kampania „Żabka - Mały Wielki Sklep” w kategorii Long term marketing excellence, przygotowana przez PZL, Spark Foundry i OMD. Tytuł najbardziej efektywnej agencji roku zdobyła DDB Warszawa, domu mediowego Wavemaker, a klienta McDonald’s Polska.

W wyniku pandemii i rygoru sanitarnego, gala w tym roku odbyła się w formule online. Transmisję wręczenia nagród z Nowego Teatru w Warszawie można było obejrzeć na platformie Vod.sar.org.pl.

O nominacjach i nagrodach w tegorocznej edycji Effie Awards zdecydowało jury złożone z prawie 150 osób podzielonych na dziewięć grup. Obradom jury przewodniczył Tomasz Suchański, prezes i dyrektor generalny Żabka Polska. W tegorocznej edycji konkursu Effie Awards przyznano 87 nominacji. Wręczono 54 nagrody, w tym 5 złotych, 20 srebrnych i 29 brązowych.

Tym razem tytuł najlepszej agencji zdobyła DDB Warszawa. Tuż za nią, z tylko jednym punktem mniej uplasowała się agencja ISOBAR. Na trzecim miejscu Publicis. Na czwartym Havas Warsaw. Na piątym agencja Gong. Pierwszą piątkę jak i pierwszą dziesiątkę od reszty agencji w konkursie dzieli przepaść w punktacji. Większość agencji zgarnęła tylko po kilka punktów. To daje dużo do myślenia, przede wszystkim w kwestii skuteczności reklam tworzonych w Polsce.

W kategorii agencji mediowych ranking absolutnie zdominował Wavemaker, zdobywając aż 52 punkty. Następny na podium OMD dostał ich „tylko” 26. Tuż za nim Spark Foundry, następnie CARAT i zamykający TOP5 Starcom. Poniżej 8 miejsca znów domy mediowe, które zdobyły tylko po kilka punktów, jednak domów mediowych jest znacznie mniej niż agencji kreatywnych, które stanęły do konkursu.

Wśród firm, których kampanie dotyczyły, najwyżej znalazł się McDonald’s Polska, zdobywając 26 punktów. Następny za nim ING Bank Śląski z 18 punktami. Na trzecim miejscu IKEA (16 p.). Na czwartym miejscu za podium musiały zmieścić się Maspex, Philips, Skoda, i Żabka (po 14 punktów). Na piątym mBank, Nestle i Storytel (po 12 punktów).

Konkurs Effie Awards 2020 organizuje Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

