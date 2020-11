Dworczyk: dzięki przestrzeganiu zasad mamy stabilizację zachorowań

- Ostatni tydzień pozwala stwierdzić, że mamy pewną stabilizację, jeżeli chodzi o dynamikę zachorowań. (…) To za wcześnie, aby powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, ale ta stabilizacja pozwala nam być ostrożnymi optymistami patrząc w przyszłość - mówił szef KPRM Michał Dworczyk. Powiedział też, że w ciągu kilku, kilkunastu dni będziemy gotowi do zaprezentowania całego procesu, żeby w krótkim czasie każdy chętny mógł się zaszczepić przeciw koronawirusowi.

Na Stadionie Narodowym zostaje przekazane kolejne 200 łóżek personelowi szpitalowi. To łącznie będzie funkcjonujących 500 łóżek, w tym 60 łóżek respiratorowych.

Podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski wskazał, że wprowadzone przez rząd ograniczenia wpłynęły na mniejszą aktywność i mobilność społeczeństwa, mierzoną telefonami komórkowymi.

Mieliśmy do czynienia co prawda z sytuacjami, które ograniczyły ten spadek (mobilności, PAP), protetsy czy zgromadzenia, jak Marsz Niepodległości, ale na szczęście oddziaływanie tego nie przełożyło się na wzrost liczby zachorowań” - powiedział.

Zaznaczył, że czas spędzany w domu systematycznie rośnie.

To też oznacza, że mobilność i postawa odpowiedzialności była postawą dominującą - zauważył.

Mamy do czynienia ze stabilizacją dziennej liczby zachorowań, ale nie jest to jedyny wskaźnik, który nam mówi o trendzie, który oznaczałby, że pandemia zwalnia. Widać to w innych sygnałach, liczbie badań, zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu POZ. Widać to również po naszej mobilności, która jest w gruncie rzeczy odzwierciedleniem tego, co wprowadzaliśmy jako regulacje ograniczające” - podkreślił szef resortu zdrowia.

Najważniejsze, że infrastruktura szpitalna, łóżkowa cały czas gwarantuje bezpieczeństwo Polakom” - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że ostatnie protesty i zgromadzenia nie przełożyły się na wzrost liczby zakażeń.