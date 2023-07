Dworczyk skierował do Tuska pismo przedprocesowe

Minister w KPRM Michał Dworczyk wysłał do lidera PO Donalda Tuska oficjalne pismo przedprocesowe, w którym domaga się m.in. zaniechania rozprzestrzeniania informacji, jakoby był zaangażowany w nielegalne składowiska odpadów

Jak zapowiedział Dworczyk, w przypadku braku reakcji, skieruje sprawę do sądu.

Sprawa ma związek z wypowiedzią szef PO na spotkaniu z wyborcami w Ostródzie w miniony czwartek. Tusk nawiązał wtedy do pożarów składowisk odpadów i śmieci, które miały miejsce m.in. w Zielonej Górze.

Dlaczego teraz zaczęły płonąć te miejsca? Bo ci, którzy we współpracy z PiS-owską władzą, takich miejsc, gdzie te ślady prowadzące do Dworczyków, najwyższych byłych i aktualnych funkcjonariuszy PiS-owskich, ślady ich zaangażowania w nielegalne składowanie trujących odpadów, oni wszyscy wiedzą, że za dwa miesiące będzie już można naprawdę sprawdzić, co, kto przywiózł, gdzie składował i kto na tym zarabiał pieniądze - mówił lider Platformy.

Pan minister Dworczyk nie będzie już mógł powiedzieć tak, jak to zrobił kilka miesięcy temu, że sobie nie życzy kontroli w firmie, która jest z nim nieformalnie powiązana i która ma gigantyczne składowisko czy wysypisko gdzieś na Dolnym Śląsku. Jedyną metodą, żeby zamazać te ślady przestępstwa, żeby zniszczyć dowody tego śmieciowego biznesu, tej śmieciowej mafii, to są pożary, bo nie będzie czego badać. Nie wierzcie w przypadki, jeżeli prawie każdego dnia dostajemy informacje o kolejnym składowisku odpadów lub śmieci i prawie każdego dnia mamy informacje, że coś płonie, to znaczy, że PiS - widzę ten napis: PiS = drożyzna - ja dzisiaj czuje, że PiS równa się trucizna - dodał.