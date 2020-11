Dodatkiem do najnowszego wydania Sieci (numer 48, w sprzedaży od 23.11.2020 r.) jest wydany we współpracy z PKN Orlen piękny kalendarz ścienny na 2021 rok

Na jego kartach możemy zobaczyć niezwykłe zdjęcia, na których zaprezentowano sylwetki sportowców wspieranych przez płocki koncern oraz sceny z ich sportowych zmagań. Są to m.in. kierowca F1 oraz DTM Robert Kubica, mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel z rajdowej załogi Orlen Team, a także fotografię z przelotu Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny. Kalendarz jest również bardzo funkcjonalny. Wpisano w nim imieniny obchodzonego każdego dnia. Oprócz tego w kalendarzu z łatwością odnajdziemy nie tylko święta, ale także niedziele handlowe. Zostały one zaznaczone symbolem wózka sklepowego. To spore udogodnienie podczas planowania aktywności z wyprzedzeniem.

Kalendarz w układzie miesięcznym na każdej karcie zawiera także małe kalendarium miesiąca poprzedniego i następnego, co ułatwia wygodne planowanie bez konieczności kartkowania. Dodatkowo zamieściliśmy również zbiorcze kalendaria roczne na lata 2020, 2021 i 2022.

Tygodnik Sieci z kalendarzem jest w sprzedaży do niedzieli 29 listopada. Partnerem niezwykłego kalendarza jest PKN Orlen.

Kalendarz PKN Orlen na rok 2021 dostępny jest jako dodatek z najnowszym numerem tygodnika „Sieci”, w sprzedaży od 23 listopada br., także w formie e-wydania na http://www.wsieciprawdy.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji wPolsce.pl.