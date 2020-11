Morawiecki: nie można mówić o trwałej stabilizacji

Wzrasta liczba ozdrowieńców, w ostatnim czasie to 15 tys. osób - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki

Zwrócił uwagę, że najważniejszym wskaźnikiem stabilności systemu zdrowia jest obecnie liczba zajętych łóżek i respiratorów przez pacjentów zakażonych koronawirusem.

Podczas konferencji szef rady ministrów zachęcał do oddawania osocza.

Nie mamy w tej chwili odpowiedniego leku, ale wiemy, że osocze ozdrowieńców podane w odpowiednim momencie potrafi wzmocnić szanse na wyzdrowienie osób chorych na COVID-19.- Oddanie osocza to tylko 30 min. Może ono oznaczać życie dla kogoś innego. Osocze ozdrowieńców jest tym lekiem, który na tym etapie walki z pandemią jest bardzo ważny. Jest substancją ratującą życie, dlatego jeżeli ktoś decyduje się na oddanie osocza, to nie jest to tylko szlachetny czyn, ale to jest akt, który może oznaczać uratowanie życia, zdrowia wielu innym osobom - podkreślał.

Z punktu widzenia pewnych korzyści dla osób oddających osocze, chcemy podkreślić, że można korzystać z ulgi podatkowej PIT, tzw. ulgi na darowizny i dwóch dni wolnego od pracy, a także ulgi na transport kolejowy czy miejski oraz pakiet konsultacji medycznych. Prawdziwą nagrodą jest to, kiedy ktoś, kto oddaje osocze, może podarować je innemu, choremu. Dobra nie sposób jest wycenić. Ten akt oddania osocza wiąże się z czymś najbardziej cennym - przekazaniem naszego daru drugiej osobie i dzięki temu ta druga osoba może wyzdrowieć - dodał.