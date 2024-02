Plan dla rolników w trzech punktach. Na już!

Embargo na ukraińskie zboże, dopłaty dla rolników i koniec z europejskim Zielonym Ładem – to główne hasła programu PiS dla rolnictwa.

– Apelujemy, aby rządzący jak najszybciej przygotowali takie ustawy – mówił były premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił w środę koncepcje swojej partii dotyczące rolnictwa.

W środę w siedzibie PiS w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działalność „Zespołu Pracy dla Polski”. Oprócz byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego wzięli w niej udział politycy PiS: były minister rolnictwa Robert Telus oraz była prezes ARiMR Halina Szymańska, a także Jarosław Sachajko z Kukiz‘15.

Jak podkreślił Morawiecki wtorkowy protest rolników „to wyraz głębokiej niezgody na to, jakie realia zapanowały w Polsce w ostatnim czasie”.

Rolnicy walczą o swoje prawa, ale walczą też o prawa nas wszystkich, o prawo do bezpieczeństwa żywnościowego – ocenił Morawiecki.

– Kryzys nie może być żadną wymówką do niedziałania. Trzeba zdecydowania wziąć tego byka za rogi, nie bać się Brukseli, Moskwy, Berlina, nie bać się Kijowa i żadnej stolicy. Działać tak jak my, czyli podejmować decyzje, bo brak podjęcia decyzji jest najgorszą rzeczą, która może dzisiaj dotknąć polskie rolnictwo – mówił Morawiecki, oceniając politykę rządu Donalda Tuska w sprawie rolnictwa.

Embargo na ukraińskie zboże, dopłaty do rolników i stop z europejskim Zielonym Ładem. To jest nasz program dla rolnictwa i apelujemy, aby rządzący jak najszybciej przygotowali ustawy, które tego dotyczą, a my te ustawy wesprzemy całym sercem – zapowiedział Morawiecki.